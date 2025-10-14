Inter, idea Marc Guehi: ipotesi scambio con Bisseck a gennaio
Inter alla ricerca di rinforzi in difesa
INTER GUEHI – L’Inter si prepara al calciomercato invernale con l’obiettivo di rafforzare il reparto arretrato. Con i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza nel 2026, i dirigenti nerazzurri valutano diverse soluzioni per il futuro.
Marc Guehi, occasione Premier League
Secondo Tuttosport, la pista più intrigante porta a Marc Guehi del Crystal Palace. Il difensore inglese classe 2000, già nel giro della nazionale, è in scadenza di contratto a fine stagione e rappresenta una grande opportunità sul mercato. Il suo nome è seguito anche da Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco, ma l’Inter potrebbe inserirsi con una formula innovativa.
Ipotesi scambio con Bisseck
Il Crystal Palace aveva già sondato il terreno per Yann Bisseck la scorsa estate, offrendo 32 milioni rifiutati dai nerazzurri. Oggi non è esclusa la possibilità di uno scambio tra i due centrali già nel mercato di gennaio, un’operazione che permetterebbe a entrambe le società di sistemare le rispettive difese.
Le alternative in Serie A ed Europa
Non solo Guehi: l’Inter continua a monitorare anche Mario Gila della Lazio, Oumar Solet dell’Udinese e Tarik Muharemovic del Sassuolo. All’estero piacciono Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg e il giovane talento ecuadoregno Joel Ordonez del Bruges.
Il calciomercato di gennaio potrebbe dunque aprire scenari decisivi per la retroguardia nerazzurra.
