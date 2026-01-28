Inter, idea Kessie per il centrocampo: può essere l’occasione a zero

L’Inter sta già pianificando il mercato estivo con la consueta attenzione alle opportunità a parametro zero. Tra i nomi che tornano nel mirino dei dirigenti nerazzurri c’è quello di Franck Kessie, centrocampista ivoriano attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita. La pista, mai del tutto sopita, sta guadagnando nuovo vigore in vista di un’estate che potrebbe portare significativi cambiamenti nella mediana di Cristian Chivu.

La partenza, almeno, di Henrikh Mkhitaryan – in scadenza di contratto – e la possibile cessione di Davide Frattesi, da tempo desideroso di maggior minutaggio, potrebbero infatti rendere necessario l’ingresso di un profilo nuovo. Kessie, già ben noto in Serie A per le sue esperienze con Cesena, Atalanta e Milan, rappresenterebbe un’opzione di grande esperienza e caratteristiche fisiche differenti rispetto agli attuali occupanti del reparto.

Un’occasione da cogliere al volo?

La situazione contrattuale di Franck Kessie è il principale motore dell’interesse interista. Il suo accordo con l’Al-Ahli scadrà infatti il prossimo 30 giugno, aprendo alla possibilità di un acquisto a costo zero. Una formula che la dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ha sempre saputo sfruttare con grande maestria.

Il centrocampista, classe 1996, non ha ancora deciso il proprio futuro. Non è escluso un rinnovo in Arabia, ma il richiamo dell’Europa e di un campionato a lui familiare come quello italiano rappresenta un’attrattiva non indifferente. L’Inter ha già avuto contatti con il suo entourage in passato, anche prima del suo trasferimento dal Milan al Barcellona nel 2022, dimostrando un interesse di lunga data.

Un profilo per arricchire la mediana

Le caratteristiche di Kessie potrebbero integrare efficacemente il centrocampo interista. La sua fisicità, la capacità di inserimento e il senso del gol – qualità già ampiamente dimostrate in Serie A – offrirebbero a Cristian Chivu un’alternativa di peso alle attuali opzioni, spesso più votate alla costruzione e al controllo del gioco.

Il nodo principale rimarrà la trattativa economica. Sebbene l’acquisto sia potenzialmente a parametro zero, lo stipendio del giocatore – attualmente molto elevato in Arabia Saudita – dovrà essere adeguato ai parametri del club milanese. Tuttavia, la volontà del giocatore di tornare a competere ai massimi livelli europei potrebbe essere la leva decisiva.

L’estate si preannuncia movimentata per l’Inter, e il nome di Franck Kessie potrebbe diventare ben più di una semplice suggestione, trasformandosi in un’operazione concreta per rinforzare una squadra sempre alla ricerca del massimo risultato.