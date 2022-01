INTER CAICEDO – Dopo l’infortunio di Correa, che rimarrà fermo per circa un mese, l’Inter potrebbe intervenire sul mercato con un colpo low cost. Secondo “La Gazzetta dello Sport“, i nerazzurri starebbero pensando a Felipe Caicedo.

INTER, IDEA CAICEDO IN PRESTITO PER SOSTITUIRE CORREA

Caicedo era già stato accostato all’Inter anche prima dell’avvento di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. A maggior ragione, il nome di Caicedo sarebbe stato fatto proprio dal tecnico. Già ai tempi della Lazio, l’ecuadoriano ha spesso sostituito sia Immobile che lo stesso Correa, soprattutto durante i frequenti periodi di stop del Tucu causa problemi fisici.

Caicedo trova pochissimo spazio al Genoa, e i nerazzurri avrebbero già avuto qualche contatto con il suo agente. L’idea dell’Inter è quella di strappare il giocatore in prestito. Anche perchè i nerazzurri non vogliono ridurre le proprie risorse economiche, soprattutto in vista del mercato estivo.

