Inter Ibrahimovic come sostituto di Sanchez? E intanto Rakitic…

INTER IBRAHIMOVIC – Sanchez out. Dopo che il cileno ha subito un grave infortunio rimediato in nazionale, ha deciso di operarsi alla caviglia; intervento riuscito, ma dovrà restare fuori dal campo di gioco per almeno 3 mesi. Brutta tegola per l’Inter.

INTER IBRAHIMOVIC – Per sopperire a questa assenza, negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra ha avviato i contatti con Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, il quale a gennaio si libererà a parametro zero. Potrebbe essere lui il colpo a sorpresa per sostituire l’ex Barcellona.

Un’idea che starebbe stuzzicando l’Inter, che pensa al ritorno del suo vecchio bomber; dal canto suo, l’attaccante svedese aprirebbe volentieri ad un ritorno in Italia per dimostrare che a 38 anni può ancora dare tanto.

INTER RAKITIC – L’Inter ha sondato il terreno anche per riguarda Ivan Rakitic. Sul centrocampista croato, però, ci sono anche Bayern Monaco e Manchester United, le quali risultano in leggero vantaggio rispetto ai nerazzurri.

La dirigenza milanese resta vigile e continua a monitorare la situazione; anche se tutto passa prima dalla cessione di Gabigol, momentaneamente in prestito al Flamengo.

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: