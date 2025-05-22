Inter, i nove giorni di Inzaghi: rinnovo non ancora ufficiale e il futuro

Anthony Ferrara · Pubblicato il 22 Maggio 2025 · Aggiornato il 24 Maggio 2025

Simone Inzaghi e un futuro ancora da scrivere all’Inter: il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 non ha ancora previsto un rinnovo; ora…

Foto di Stefano D’Offizi

INZAGHI INTER RINNOVO FUTURO – Sono due le date cerchiate in rosso sul calendario della Beneamata, in vista di un finale di stagione da vivere al cardiopalma. Ai primi novanta minuti di domani sera, a Como, laddove l’Inter di Simone Inzaghi proverà a scrivere un romanzo Scudetto che, al momento, ha decisamente i contorni azzurro-Napoli, si aggiungeranno quelli di Monaco di Baviera, sabato prossimo, con una finalissima di Champions League contro il PSG. Poi, per l’allenatore nerazzurro sarà tempi di scrivere il proprio futuro alla guida del club in seguito a un incontro con il board dirigenziale nerazzurro. Malgrado Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, abbia più volte sottolineato quanto il rinnovo del contratto in scadenza dell’allenatore sia una semplice formalità da espletare intorno a un tavolo, il patto tra Inzaghi e il club ha una deadline ravvicinata: 30 giugno 2026.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, diverse società inglesi e arabe sarebbero interessate agli sviluppi sulla sponda nerazzurra del Naviglio per poi lanciare un’offensiva, sotto forma di milioni di euro, per persuadere Inzaghi a lasciare Milano. Al momento, il club più accreditato a far svuotare l’armadietto del Centro Sportivo nerazzurro al Mister appare il Manchester United, con i Diavoli rossi che nel corso della finale di Europa League, contro il Tottenham, hanno annusato (nuovamente) l’aria degli Inferi calcistici. La conferma di Amorim, in relazione alla scialba prestazione offerta in Spagna, non sembrerebbe così scontata e la candidatura dello stesso Inzaghi prenderebbe notevolmente forma.

Futuro Inzaghi all’Inter: c’è la fila per il tecnico nerazzurro

Sullo sfondo, poi, vi è sempre l’Al-Hilal, società araba pronta a ricoprire d’oro l’ex centravanti della Lazio con un’offerta monstre superiore ai 20 milioni all’anno. I nove giorni di Simone Inzaghi potrebbero non essere, certamente, gli ultimi alla guida dell’Inter, ma è inevitabile che dai risultati di Como e Monaco possano scaturire reazioni per il futuro del Mister. Ancora due tappe da vivere al cardiopalma. Poi, si vedrà.