Inter-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Le scelte di Chivu

La 27ª giornata di Serie A propone a San Siro la sfida tra Inter e Genoa, entrambe reduci da vittorie convincenti contro Lecce e Torino. I nerazzurri vogliono continuità nella corsa al vertice.

In casa Inter, Cristian Chivu ritrova in mediana Barella e Calhanoglu, anche se il turco potrebbe partire dalla panchina. Convocabile Dumfries, destinato inizialmente al ruolo di alternativa, con Dimarco e Luis Henrique sulle corsie. Squalificato Bastoni, spazio a Carlos Augusto come braccetto, a meno di un inserimento di Acerbi. In avanti pesa l’assenza di Lautaro Martinez: occasione dal primo minuto per Bonny accanto a Thuram.

Le mosse di De Rossi

Nel Genoa, Daniele De Rossi valuta le condizioni di Norton-Cuffy, alle prese con un fastidio muscolare. In preallarme Sabelli per la fascia destra. Davanti conferma per Colombo, supportato da Baldanzi ed Ekuban, favorito su Vitinha. La difesa sarà guidata da Ostigard davanti a Bijlow.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi, Ekuban; Colombo.

Dove vederla in tv

Il match, in programma alle 20.45, sarà trasmesso su DAZN e Sky, visibile anche su Now Tv e tramite app su smart tv e Sky Q.