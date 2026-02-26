Inter-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 28 febbraio, ore 20:45, lo stadio Giuseppe Meazza accende la 27ª giornata di Serie A. Inter e Genoa si giocano punti pesanti. I nerazzurri vogliono reagire dopo il ko europeo contro il Bodo/Glimt, i liguri arrivano dal netto 3-0 al Torino.

Inter, avanti con Esposito e Thuram

Assenti Bastoni e Lautaro, Cristian Chivu conferma il 3-5-2. In attacco spazio alla coppia Esposito–Thuram, con fiducia rinnovata al giovane italiano. Sulle corsie agiranno Luis Henrique e Dimarco, chiamati a garantire spinta e copertura.

In mezzo al campo qualità e dinamismo con Barella, Zielinski e Sucic. Proprio il croato offre inserimenti e fisicità, soluzione preziosa contro la compattezza rossoblù. In difesa toccherà a Bisseck, Akanji e Carlos Augusto proteggere Sommer.

Genoa, Baldanzi dietro le punte

Daniele De Rossi risponde con il 3-4-1-2. Difesa affidata a Marcandalli, Ostigard e Vasquez davanti a Bijlow. Sulle fasce Sabelli ed Ellertsson, mentre in mediana agiranno Frendrup e Malinovskyi.

La novità è Baldanzi alle spalle di Ekuban e Colombo. Talento e imprevedibilità per provare a colpire un’Inter che in casa mantiene ritmo alto.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito F.P., Thuram.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi; Ekuban, Colombo.

Dove vederla

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, anche in streaming su Sky Go e Now TV. Fischio d’inizio alle 20:45. Il Meazza è pronto, la Serie A entra nel vivo.