Inter-Genoa, gran gol di Dimarco e poi la chiude Calhanoglu: 2-0

Alessandro Collu
2 min
Inter Dimarco
Foto archivio © Stefano D'Offizi

Dopo l’eliminazione nei playoff di Champions League contro i norvegesi del Bodo Glimt,  l’Inter si ritrova pochi giorni dopo a San Siro per affrontare in campionato il Genoa, giornata numero ventisette di Serie A 2025/26.

Approccio nerazzurro subito giusto, voglioso di passare in vantaggio: se il portiere ospite salva su Bonny, nulla può al 31′ sulla gran conclusione di Federico Dimarco che si inserisce sulla sinistra e colpisce al volo la palla dell’1-0.

Al 63′, il tiro di Luis Henrique deviato da Bijlow finisce sul palo e nella stessa azione, fallo di mano in area che porta sul dischetto Hakan Calhanoglu, entrato da poco: 2-0 del turco spiazzando il portiere sotto il secondo anello verde e gara chiusa.

La vittoria porta l’Inter capolista a tredici punti di distanza dal Milan, in campo domani all’ora di pranzo contro la Cremonese.

Nel prossimo turno, domenica sera è in programma il derby di Milano prima, martedì c’è la semifinale di andata di Coppa Italia sul campo del Como; il Genoa, invece, ospiterà la Roma qualche ora prima nella stessa giornata.

INTER-GENOA: TABELLINO

INTER: Sommer; Akanji, De Vrij (67′ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (77′ Frattesi), Mkhitaryan (59′ Calhanoglu), Dimarco; Thuram (59′ Esposito), Bonny (77′ Diouf)

Allenatore: Cristian Chivu

GENOA: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (46′ Amorim), Martín (85′ Sabelli); Baldanzi (66′ Messias); Vitinha (60′ Ekuban), Colombo (66′ Ekhator)

Allenatore: Daniele De Rossi

Ammoniti: Malinovskyi, Mkhitaryan, Calhanoglu

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

