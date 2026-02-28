Inter-Genoa, gran gol di Dimarco e poi la chiude Calhanoglu: 2-0
Dopo l’eliminazione nei playoff di Champions League contro i norvegesi del Bodo Glimt, l’Inter si ritrova pochi giorni dopo a San Siro per affrontare in campionato il Genoa, giornata numero ventisette di Serie A 2025/26.
Approccio nerazzurro subito giusto, voglioso di passare in vantaggio: se il portiere ospite salva su Bonny, nulla può al 31′ sulla gran conclusione di Federico Dimarco che si inserisce sulla sinistra e colpisce al volo la palla dell’1-0.
Al 63′, il tiro di Luis Henrique deviato da Bijlow finisce sul palo e nella stessa azione, fallo di mano in area che porta sul dischetto Hakan Calhanoglu, entrato da poco: 2-0 del turco spiazzando il portiere sotto il secondo anello verde e gara chiusa.
La vittoria porta l’Inter capolista a tredici punti di distanza dal Milan, in campo domani all’ora di pranzo contro la Cremonese.
Nel prossimo turno, domenica sera è in programma il derby di Milano prima, martedì c’è la semifinale di andata di Coppa Italia sul campo del Como; il Genoa, invece, ospiterà la Roma qualche ora prima nella stessa giornata.
INTER-GENOA: TABELLINO
INTER: Sommer; Akanji, De Vrij (67′ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (77′ Frattesi), Mkhitaryan (59′ Calhanoglu), Dimarco; Thuram (59′ Esposito), Bonny (77′ Diouf)
Allenatore: Cristian Chivu
GENOA: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (46′ Amorim), Martín (85′ Sabelli); Baldanzi (66′ Messias); Vitinha (60′ Ekuban), Colombo (66′ Ekhator)
Allenatore: Daniele De Rossi
Ammoniti: Malinovskyi, Mkhitaryan, Calhanoglu
Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna