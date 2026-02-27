Inter-Genoa, De Rossi: “Attenzione all’orgoglio ferito dei campioni. Baldanzi…”

Daniele De Rossi ha parlato in vista della trasferta del Genoa contro l’Inter in programma nel posticipo di sabato sera, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2025/2026. Così l’allenatore dei liguri:

“Stanno fondamentalmente tutti bene, non ci sono infortuni lunghi. L’Inter sta vincendo a ripetizione in campionato, un obiettivo è saltato, l’altro resta vivo; squadra forte, motivata e se vogliamo c’è anche la cosa più pericolosa, l’orgoglio ferito dei campioni e avranno voglia di cancellare l’eliminazione in Champions“.

Quanto manca per vedere il Genoa di De Rossi: “Quello perfetto non esiste, stiamo buttando giù delle buone basi e il primo tempo di Torino si avvicina, una squadra attenta, aveva tanta voglia di vincere la partita“.

Su San Siro: “Oltre ad essere esteticamente bello è ricco di storia, ho vissuto anche serate negative, ho perso spesso. Contento di tornarci, la partita lì contro il Milan ci ha dato certezze“.

Le indicazioni di De Rossi: “Ho chiesto leggerezza alla squadra quando abbiamo perso diverse partite di seguito, non vuol dire menefreghismo o togliere pressione; qui chiedo di non rassegnarsi alla mediocrità, poi il calcio è calcio, probabilmente vinceranno loro ma faccio le cose al massimo, si sta sul pezzo“.

INTER-GENOA, DE ROSSI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Che partita attendersi: “All’andata abbiamo fatto una partita di carattere, personalità, il mio inizio a Genova e con la palla abbiamo fatto troppo poco. Non ci può essere un livello squilibrato. Il nostro livello di gioco e conoscenza dei momenti sta aumentando, non deve mai mancare la verticalità e il giocare a pallone, l’attacco dello spazio, il vincere tante seconde palle e la profondità come mi ha insegnato Spalletti“.

Il mister dei rossoblù conclude: “Messias-Baldanzi? Ogni partita è adatta se hai giocatori buoni, quando li metti all’interno di una organizzazione si sanno sacrificare, occupare spazi dove vorrei non passasse la palla degli avversari. Magari è una staffetta tra di loro, mi piacciono i giocatori bravi, offensivi, non mi fa paura, importante ci sia una strategia funzionale.

E’ evidente che Baldanzi ci faccia fare un salto di qualità, non credo sia l’unico trequartista in circolazione in Italia, ci sono giocatori di talento che magari rimangono in categorie inferiori; ha un dinamismo importante, c’è molto altro dietro un giocatore così.

Il Bodo contro l’Inter? Intensità, proposta, non è stato solo catenaccio e contropiede; in quella partita credo l’Inter meritasse di vincere con il suo atteggiamento, il primo gol del Bodo è stato un infortunio dell’Inter, se guardi bene la partita ti accorgi che poteva vincere ampiamente ma li stimo molto per il passaggio del turno.

Dimarco? Abbiamo assolutamente ben chiari i numeri dell’Inter sulle palle inattive, ne abbiamo parlato, è un’altra arma e ti possono fare gol in diverse maniere e con diversi giocatori“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del Genoa Cfc.