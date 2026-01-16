Inter-Galatasaray, muro Calhanoglu: offerta respinta

Offerta respinta e distanza sulle cifre

La trattativa tra Inter e Galatasaray per Hakan Calhanoglu resta intricata. Secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, i nerazzurri hanno respinto senza esitazioni una prima proposta da 15 milioni di euro, ritenuta insufficiente per aprire un confronto concreto. La valutazione dell’Inter oscilla tra i 20 e i 25 milioni, cifra ritenuta congrua per un centrocampista di 31 anni che resta centrale nel progetto tecnico.

Il pressing del Galatasaray e la posizione del giocatore

Il Galatasaray non ha nascosto la volontà di chiudere l’operazione subito, senza rinviare all’estate. Abdullah Kavukcu e George Gardi stanno coordinando i contatti, con incontri esplorativi sia con il giocatore sia con l’ambiente nerazzurro. Calhanoglu, informato della proposta di rinnovo dell’Inter, avrebbe comunicato che al momento non ci sono le condizioni per prolungare, alimentando le voci su un possibile ritorno in Süper Lig.

Versioni discordanti e strategia dell’Inter

Da ambienti italiani, però, filtra maggiore prudenza. TMW segnala come non siano in programma incontri ufficiali tra le dirigenze e come l’Inter non abbia intenzione di forzare i tempi. Il club preferirebbe eventualmente rimandare ogni discorso all’estate, mantenendo il controllo della situazione.

Chivu lo considera imprescindibile

Al momento Hakan Calhanoglu, fermo ai box per infortunio, è concentrato sul recupero e sulla stagione in Serie A. Cristian Chivu lo considera un perno tattico e l’Inter non ha fretta di privarsene. La sensazione è che il braccio di ferro sia appena iniziato.