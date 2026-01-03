Inter, futuro Frattesi in bilico: Juventus e Fenerbahce in corsa

Un gennaio decisivo

Il nome di Davide Frattesi è uno dei più caldi della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista dell’Inter valuta seriamente l’addio per ritrovare continuità, condizione necessaria anche per restare nei radar del ct Gennaro Gattuso in chiave Nazionale. Nemmeno l’arrivo di Cristian Chivu ha cambiato il suo ruolo: i minuti restano pochi e lo spazio limitato.

La pista Juventus

La Juventus osserva con grande attenzione. L’approdo in panchina di Luciano Spalletti ha rafforzato l’interesse: il tecnico conosce bene Frattesi e ne apprezza inserimenti, intensità e capacità realizzativa. Per i bianconeri sarebbe un profilo ideale per alzare il livello del centrocampo, ma la formula resta un nodo centrale. Al momento si parla di prestito con diritto di riscatto, soluzione che l’Inter non considera sufficiente.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La posizione dell’Inter

Il club nerazzurro ha fatto il prezzo. Acquistato per oltre 32 milioni e sotto contratto fino al 2028, Frattesi può partire solo davanti a un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe una plusvalenza e giustificherebbe la cessione, soprattutto a una diretta rivale in Serie A.

L’ombra del Fenerbahce

Qui entra in scena il Fenerbahce. Il club turco ha liquidità immediata, può soddisfare le richieste dell’Inter e offrire al giocatore un ingaggio superiore. La sfida è aperta: volontà del calciatore contro forza economica. E il finale resta tutto da scrivere.