Inter, futuro Carlos Augusto: rinnovo e aumento d’ingaggio
La posizione dell’Inter su Carlos Augusto
Il nome di Carlos Augusto è tornato al centro delle valutazioni dell’Inter. L’esterno brasiliano, arrivato dal Monza, si è guadagnato la fiducia di società e allenatore grazie alla sua duttilità, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere nerazzurro.
Oaktree pronta al rilancio
La proprietà americana Oaktree sarebbe disposta a compiere passi concreti per blindare il giocatore. L’obiettivo è proporre un adeguamento dell’attuale contratto, valido fino al 2028, con un prolungamento e un incremento dell’ingaggio. Al momento Carlos Augusto percepisce 2 milioni di euro netti a stagione, cifra che non riflette più il suo rendimento attuale.
Un jolly prezioso per la rosa nerazzurra
La crescita del brasiliano è stata evidente: la sua capacità di giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia lo rende un’alternativa di lusso a Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. L’ex Monza ha risposto sempre con affidabilità quando chiamato in causa, rafforzando la sensazione che possa essere una risorsa a lungo termine per il progetto nerazzurro.
Prospettive future
Il club e l’entourage del giocatore stanno valutando i dettagli. La volontà comune è quella di raggiungere un’intesa che soddisfi entrambe le parti, premiando le prestazioni del brasiliano e garantendo stabilità alla difesa dell’Inter.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo