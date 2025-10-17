Inter, futuro Carlos Augusto: rinnovo e aumento d’ingaggio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Ottobre 2025 · Aggiornato il 17 Ottobre 2025

La posizione dell’Inter su Carlos Augusto

Il nome di Carlos Augusto è tornato al centro delle valutazioni dell’Inter. L’esterno brasiliano, arrivato dal Monza, si è guadagnato la fiducia di società e allenatore grazie alla sua duttilità, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere nerazzurro.

Oaktree pronta al rilancio

La proprietà americana Oaktree sarebbe disposta a compiere passi concreti per blindare il giocatore. L’obiettivo è proporre un adeguamento dell’attuale contratto, valido fino al 2028, con un prolungamento e un incremento dell’ingaggio. Al momento Carlos Augusto percepisce 2 milioni di euro netti a stagione, cifra che non riflette più il suo rendimento attuale.

Un jolly prezioso per la rosa nerazzurra

La crescita del brasiliano è stata evidente: la sua capacità di giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia lo rende un’alternativa di lusso a Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. L’ex Monza ha risposto sempre con affidabilità quando chiamato in causa, rafforzando la sensazione che possa essere una risorsa a lungo termine per il progetto nerazzurro.

Prospettive future

Il club e l’entourage del giocatore stanno valutando i dettagli. La volontà comune è quella di raggiungere un’intesa che soddisfi entrambe le parti, premiando le prestazioni del brasiliano e garantendo stabilità alla difesa dell’Inter.

