Inter, futuro Asllani in bilico: sondaggio del Girona, scenario aperto

Asllani tra Inter e Torino: nodo da sciogliere

Quale sarà il futuro di Kristjan Asllani? Il centrocampista albanese rappresenta uno dei dossier più delicati del mercato invernale tra Inter e Torino. Arrivato in granata la scorsa estate, il classe 2002 non ha convinto pienamente e il club piemontese sta valutando un’uscita anticipata, aprendo a nuovi scenari per la seconda parte di stagione.

La formula dell’operazione e i numeri stagionali

L’accordo tra Inter e Torino prevede un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Asllani ha trovato spazio nella prima parte dell’annata, collezionando 15 presenze in Serie A e una in Coppa Italia, ma il nuovo anno ha segnato una frenata. Le recenti esclusioni operate da Marco Baroni hanno alimentato le voci di mercato.

Cosa serve per interrompere il prestito

Il Torino non può interrompere unilateralmente il prestito. Serve l’accordo dell’Inter, che arriverebbe solo in presenza di una nuova destinazione pronta a chiudere. In quel caso, i nerazzurri richiamerebbero Asllani per poi girarlo a un terzo club, evitando uno stallo tecnico ed economico.

Dalla Spagna spunta il Girona

Nelle ultime ore si è mossa una pista concreta dalla Liga. Come riportato da Fabrizio Romano, il Girona ha effettuato un sondaggio esplorativo, chiedendo informazioni su formula e gestione dell’ingaggio. Il club di Michel valuta l’operazione con attenzione. Non è l’unica opzione sul tavolo, ma il contatto spagnolo è reale e merita attenzione nei prossimi giorni.