Inter fuori dalla Champions: quando si gioca il derby col Milan

Eliminazione e nuovi scenari

MILAN INTER QUANDO SI GIOCA – L’uscita dell’Inter dalla Champions League, per mano del Bodo Glimt, produce effetti immediati anche sul calendario di Serie A. Senza l’impegno europeo degli ottavi, la Lega ha potuto definire con maggiore libertà la programmazione delle prossime giornate, a partire dal derby contro il Milan.

MILAN INTER QUANDO SI GIOCA – La stracittadina sarà disputata domenica 8 marzo alle ore 20.45, slot di massimo richiamo televisivo e perfettamente compatibile con le esigenze sportive dei nerazzurri.

La gestione degli incastri

Con l’eliminazione europea, la squadra di Cristian Chivu potrà concentrarsi sugli impegni nazionali. Martedì 3 marzo l’Inter sarà di scena a Como in Coppa Italia, con calcio d’inizio alle 21.00, e avrà poi cinque giorni pieni per preparare il derby.

In caso di qualificazione agli ottavi di Champions League, l’andata sarebbe stata calendarizzata martedì 10 marzo, obbligando la Lega a valutare l’anticipo del derby a sabato 7 marzo, probabilmente alle 18.00, per garantire un recupero adeguato.

Scelta strategica

Lo slot domenicale delle 20.45 resta il più favorevole in termini di ascolti e visibilità. Inoltre, evita sovrapposizioni con la programmazione condivisa tra DAZN e Sky. Un rischio scongiurato. Ora il derby di Milano può prendersi la scena, senza condizionamenti europei, in una fase decisiva della stagione.