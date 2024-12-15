Inter, Frattesi: “Voglio rivincere lo scudetto. Il mio idolo è…”

INTER FRATTESI SCUDETTO – Alla seconda stagione all’Inter, il centrocampista Davide Frattesi ha parlato sulle colonne de La Stampa.

Così l’ex Sassuolo: “Di sicuro voglio fare il bis per rivedere una coreografia splendida come quella prima di Inter-Torino di aprile. Ci sono più squadre. Nella scorsa stagione c’erano solo la Juventus e un po’ il Milan. Adesso si sono aggiunte Atalanta, Fiorentina, Lazio e Napoli. Due squadre possono sbagliare, ma ci sono le altre. E un torneo molto più aperto“.

INTER FRATTESI SCUDETTO – Prosegue: “Le partite vanno giocate in campo, fuori a chiacchiere è facile. E non è detto che una squadra con giocatori fortissimi vinca sempre. Basta vedere il Real Madrid e il City di questi mesi. I giocatori rendono in base al contesto. Un giocatore fuori ruolo sembra scarso. Nei momenti negativi si vede la forza di un gruppo. A noi è capitato dopo l’eliminazione in Champions e con l’Atletico Madrid. Non ce l’aspettavamo dopo l’andata. Abbiamo dovuto trovare subito la forza di andare avanti“.

Di seguito: “Non mi lamento, siamo fortunati. Però stiamo andando un po’ oltre. Non lo dico per il numero di partite in sé quanto per le conseguenze sullo spettacolo. A un certo punto, tra Super Champions, Supercoppa a Riyad e Mondiale per club, sei cotto. Così il rischio è che la qualità del gioco espresso venga un po’ meno“.

Infine: “Il mio idolo? De Bruyne. Per me, il centrocampista più forte degli ultimi 20 anni: sempre almeno“.

