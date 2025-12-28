Inter, Frattesi verso l’addio: il Fenerbahçe offre 40 milioni

Il futuro di Frattesi torna in discussione

Con l’avvicinarsi della finestra invernale, in casa Inter si riapre il dossier legato a Davide Frattesi. L’arrivo in panchina di Cristian Chivu non ha prodotto il rilancio atteso e il centrocampista ex Sassuolo continua a trovare poco spazio. Tra problemi fisici e gerarchie consolidate, gennaio può diventare il momento della separazione, anche per finanziare le prossime mosse del club nerazzurro.

Il Fenerbahçe fa sul serio

La pista più concreta porta in Turchia. Il Fenerbahçe, secondo in classifica a tre punti dal Galatasaray, cerca un colpo di spessore a centrocampo e sarebbe pronto a mettere sul tavolo 40 milioni. Una cifra che soddisfa l’Inter, orientata a incassare tra i 30 e i 35 milioni. La formula gradita è il prestito con obbligo di riscatto, soluzione che garantirebbe certezze di bilancio e margine operativo immediato.

Le strategie dell’Inter

L’eventuale uscita di Frattesi permetterebbe all’Inter di puntare con decisione su Marco Palestra, valutato circa 40 milioni dall’Atalanta. Per la sostituzione interna, prende quota l’idea del ritorno di Aleksandar Stankovic, attualmente in prestito al Bruges, profilo già conosciuto dall’ambiente e considerato funzionale.

La volontà del giocatore e le alternative italiane

Il nodo resta la volontà del calciatore. Frattesi non è convinto della destinazione turca e preferirebbe restare in Serie A per giocarsi al meglio le sue chance in ottica Mondiali. Juventus, Napoli e Roma osservano con attenzione. Il mercato è aperto, l’Inter ascolta. La partita è appena iniziata.