Inter, Frattesi torna titolare: occasione da non sprecare
Foto © Stefano D’Offizi
Frattesi ritrova la maglia da titolare
All’Inter è il momento di Davide Frattesi, pronto a partire dal primo minuto per la terza volta in stagione. Dopo le vittorie contro Cremonese in Serie A (4-1) e Union Saint-Gilloise in Champions League (4-0), il centrocampista ex Sassuolo sarà schierato da Cristian Chivu nella sfida europea contro il Kairat Almaty. Il tecnico rumeno, intenzionato a gestire le energie del gruppo, farà rifiatare Hakan Calhanoglu, sostituito da Nicolò Barella in cabina di regia.
Un’occasione per sbloccarsi
Frattesi è ancora a caccia del primo gol o assist di questa stagione. Finora ha collezionato 7 presenze in campionato e 2 in Champions, per un totale di 300 minuti giocati. Arrivato nel 2023 dal Sassuolo per 31,4 milioni di euro più bonus, il classe 1999 – scuola Roma – è legato all’Inter fino al 2028 con un ingaggio da 3 milioni netti. In maglia nerazzurra ha accumulato 98 presenze con 15 reti e 9 assist.
Juventus interessata a uno scambio con Locatelli
Il giornalista Paolo Bargiggia ha rivelato un possibile scenario di mercato per gennaio: la Juventus starebbe valutando uno scambio di prestiti tra Frattesi e Manuel Locatelli. Entrambi guadagnano 3 milioni netti e hanno contratti fino al 2028. Locatelli, arrivato dal Sassuolo nel 2021, ha giocato 196 partite con la maglia bianconera, segnando 6 gol e fornendo 15 assist.
