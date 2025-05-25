Inter, finale e futuro: Inzaghi tra gloria Champions e lusinga araba

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 25 Maggio 2025

Settimana cruciale: l’Inter sogna la Champions, Inzaghi riflette sul futuro

Mentre la Champions League si appresta a vivere l’atto conclusivo, in casa Inter tiene banco il tema legato al futuro di Simone Inzaghi. L’indiscrezione di un suo possibile addio si fa strada nell’ambiente nerazzurro proprio alla vigilia della partita più importante della stagione. Le ultime settimane non sono state semplici per il tecnico, complice una gestione non impeccabile di alcuni momenti decisivi e il recente pareggio contro la Lazio, che ha generato frustrazione nell’ambiente e nella dirigenza.

Il sogno Champions e l’amarezza per il campionato sfumato

La volontà condivisa da squadra e società era chiara: dare priorità alla Champions League, vero grande obiettivo stagionale. Un sogno accarezzato già due anni fa e interrotto in finale dal Manchester City. Tuttavia, la percezione che lo Scudetto fosse comunque alla portata ha innescato un cortocircuito interno, alimentando malumori per ciò che è stato lasciato per strada.

L’ombra dell’Arabia e il silenzio di Inzaghi

A pochi giorni dalla finale di Monaco di Baviera, l’attenzione del tecnico è tutta sui prossimi novanta minuti. Ma sullo sfondo resta la corte serrata dell’Arabia Saudita, pronta ad offrirgli un contratto faraonico. Per ora, nessuna decisione è stata presa: Inzaghi è concentrato sul campo, consapevole che la sua scelta segnerà profondamente il futuro della Beneamata.

