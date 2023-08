Benjamin Pavard sarà un nuovo difensore dell’Inter. Come riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Bayern Monaco per l’arrivo in Italia del giocatore campione del mondo.

INTER, FATTA PER PAVARD: AL BAYERN 30 MILIONI DI EURO

Si tratta di un’operazione complessiva da circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Fondamentale per il buon esito della trattativa la forte volontà del giocatore di lasciare il Bayern.

Per la fumata bianca definitiva manca solo che i bavaresi trovino il sostituto, motivo per cui l’arrivo di Pavard a Milano potrebbe slittare al prossimo week-end. Un ultimo semplice ostacolo, e poi Simone Inzaghi avrà il tanto richiesto rinforzo in difesa.

