Inter, emergenza infortuni: Calhanoglu e Acerbi ko

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Dicembre 2025 · Aggiornato il 10 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

L’allarme di San Siro

inter INFORTUNI – La serata di San Siro ha lasciato segni profondi sull’Inter di Cristian Chivu. La sfida contro il Liverpool ha presentato un conto pesante, perché due pilastri della squadra si sono fermati nel giro di mezz’ora, condizionando la gara e soprattutto le prospettive immediate dei nerazzurri.

Le condizioni di Hakan Calhanoglu

Il primo campanello è arrivato dopo undici minuti, quando Hakan Calhanoglu si è accasciato a terra toccandosi l’interno coscia. Il turco ha chiesto il cambio con decisione e i primi riscontri parlano di una contrattura all’adduttore destro. Una scelta prudente, forse tempestiva, che lascia aperto un minimo spiraglio per la Supercoppa Italiana. Al suo posto è entrato Piotr Zielinski, chiamato a replicare compiti e responsabilità del regista titolare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il ko di Francesco Acerbi

Qualche minuto più tardi è toccato a Francesco Acerbi. Nel tentativo di contenere Hugo Ekitiké, il difensore ha avvertito un fastidio ai flessori della coscia destra e ha immediatamente alzato il braccio. Le prime valutazioni del club parlano di un risentimento muscolare, un quadro più complesso rispetto al compagno. A fine gara, il suo lapidario “come sto, così così…” ha reso chiara la situazione.

La corsa contro il tempo di Chivu

INTER INFORTUNI – La partenza per Riad è fissata tra pochi giorni e la sfida contro il bologna incombe. Per Acerbi le speranze sono ridotte al minimo. Per Calhanoglu resta una flebile possibilità. L’Inter ora cammina sul filo.