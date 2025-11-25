Inter e United su Adeyemi: Dortmund fissa il prezzo estivo

Inter e Manchester United su Karim Adeyemi

L’attenzione di Inter e Manchester United si concentra su Karim Adeyemi, profilo considerato ideale per rinforzare il reparto offensivo nella prossima finestra estiva. L’esterno tedesco del Borussia Dortmund, ventitré anni, è al centro di valutazioni tecniche importanti vista la sua velocità, la capacità di strappo e la propensione al gioco verticale. Le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra suggeriscono un crescente interesse da parte dei due club, entrambi alla ricerca di un innesto di qualità per ampliare le soluzioni offensive.

Il prezzo del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha fissato la valutazione di Adeyemi a settantacinque milioni di sterline, circa ottantacinque milioni di euro. Una cifra significativa, coerente con il potenziale del giocatore e con il contratto valido fino al 2027. Le trattative per un eventuale rinnovo con il club di Bundesliga risultano ferme, un segnale che apre scenari concreti in vista dell’estate.

La Premier League resta la destinazione preferita

Secondo le fonti inglesi, qualora Adeyemi dovesse lasciare il Dortmund prima dell’inizio della nuova stagione, la destinazione gradita sarebbe la Premier League, con l’Arsenal in posizione privilegiata. Il giocatore considera il campionato inglese un contesto ideale per crescere, e la prospettiva di un trasferimento all’interno di un progetto competitivo esercita un certo fascino.

Uno dei dossier più caldi della prossima estate

L’interesse di Inter e Manchester United, unito alle ambizioni del giocatore e alle richieste del Borussia Dortmund, rende la situazione di Karim Adeyemi uno dei temi più rilevanti in vista della prossima sessione estiva di mercato.

