Inter e Napoli su Perrone: sfida di mercato

L’Inter pensa al dopo Calhanoglu

Il nome nuovo per il centrocampo dell’Inter è Maximo Perrone: il regista del Como, infatti, sarebbe il primo candidato a raccogliere l’eventuale eredità di Hakan Calhanoglu, il cui futuro resta oggetto di valutazioni in vista dell’estate.

La strategia nerazzurra è chiara: ringiovanire la rosa, ridurne i costi e inserire profili di qualità ma con margini di crescita. In quest’ottica, Perrone rappresenta un investimento coerente. Centrocampista moderno, capace di impostare e di alzare i ritmi, l’argentino ha convinto per personalità e continuità in questa stagione di Serie A. Resta da capire se il Como sarà disposto ad ascoltare offerte, ma l’interesse dell’Inter è concreto.

Il Napoli osserva con attenzione

Non c’è solo la compagine nerazzurra. Anche il Napoli segue da tempo Perrone. Gli scout azzurri lo hanno visionato più volte dagli spalti, producendo relazioni dettagliate. Il club di Aurelio De Laurentiis considera il centrocampista un profilo strategico per il futuro, a prescindere dall’allenatore che guiderà la squadra.

Versatilità, qualità tecnica, capacità di adattarsi a più sistemi e una leadership silenziosa: queste le caratteristiche che hanno convinto il Napoli a inserirlo nella lista prioritaria. La prossima estate potrebbe accendersi un vero duello di mercato. E Perrone, oggi protagonista a Como, rischia di diventare uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato.