Inter e la mossa Stankovic: clausola, strategia e scelta tecnica

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Il piano dell’Inter per il 2026

La situazione di Aleksandar Stankovic è tornata centrale nei piani dell’Inter per la stagione 2025-26. La clausola di riacquisto fissata a 23 milioni nel 2026 e 25 milioni nel 2027 apre scenari concreti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella dirigenza nerazzurra c’è convergenza su un punto chiaro. Agire già la prossima estate permetterebbe di risparmiare due milioni, rendendo l’operazione più sostenibile e strategica.

Un asset per il mercato

Da ciò che filtra, l’Inter considera la clausola come una risorsa da utilizzare qualunque sia la strada scelta. Una possibilità, rilanciata da Tuttosport, è impiegare l’opzione di riacquisto nelle trattative con il Club Brugge per Joel Ordoñez. L’idea sarebbe quella di rinunciare alla clausola se il club belga decidesse di abbassare le proprie richieste economiche. Si tratterebbe di una mossa tattica utile a sbloccare una trattativa complessa.

La fiducia di Chivu

C’è però un altro scenario, oggi considerato il più plausibile. L’Inter potrebbe esercitare il riacquisto per 23 milioni e reinserire Stankovic in rosa. L’allenatore Cristian Chivu stima molto il centrocampista e crede nella sua crescita. Ciò che significa davvero è che il giocatore potrebbe avere un ruolo nell’Inter del prossimo ciclo, diventando un rinforzo interno di valore.

Le prossime settimane chiariranno se la società deciderà di usarlo come pedina di mercato o come investimento tecnico. In ogni caso, l’operazione sembra destinata a entrare nel vivo.

LEGGI ANCHE: