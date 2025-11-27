Inter e Juventus su Carnesecchi ma l’Atalanta chiede 50 milioni
Atalanta in posizione di forza
La situazione attorno a Marco Carnesecchi si fa sempre più interessante. Secondo TMW, sia Inter sia Juventus starebbero monitorando con attenzione il portiere dell’Atalanta, considerato uno dei profili più affidabili della Serie A. Il club bergamasco, però, non sembra intenzionato a fare sconti e continua a muoversi da una posizione di totale controllo.
Valutazione da top club
La richiesta, confermata dalle indiscrezioni, si aggira intorno ai 50 milioni. Una cifra imponente, che riflette il valore del giocatore e la volontà dell’Atalanta di non privarsene a meno di un’offerta davvero impossibile da rifiutare. Il club non ha necessità di vendere e questo rende la trattativa ancora più complessa per chiunque voglia tentare l’assalto.
Interesse di Inter e Juventus
L’Inter segue Carnesecchi da tempo, considerandolo un potenziale investimento per il futuro. Anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni, convinta che il portiere abbia già raggiunto un livello da grande squadra. Entrambe, però, dovrebbero presentarsi con un’offerta vicina alla valutazione fissata, altrimenti ogni tentativo potrebbe restare lettera morta.
Scenario in evoluzione
La stagione è lunga e le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente, ma al momento l’Atalanta resta saldamente al comando del dossier. Chi vorrà Carnesecchi dovrà farsi avanti con una proposta fuori scala.
