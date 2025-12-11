Inter e Juventus puntano Malinovskyi: occasione a parametro zero

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Inter e Juventus alla finestra

Le prestazioni di Ruslan Malinovskyi hanno attirato l’attenzione di Inter e Juventus, entrambe decise a monitorare la situazione in vista dei prossimi mesi. Il giocatore del Genoa sta vivendo un momento di rilancio e le sue qualità tecniche lo rendono un profilo gradito per rinforzare la trequarti.

Il contratto in scadenza nel 2026 gli consentirà di trattare liberamente da gennaio. Ciò apre un margine di manovra che le due big della Serie A stanno valutando con attenzione.

Il rendimento che convince

Malinovskyi ha ritrovato continuità e precisione nelle conclusioni dalla distanza. In dodici presenze ha realizzato due gol e un assist, contribuendo alla crescita del gruppo guidato da Daniele De Rossi.

La sua esperienza internazionale, arricchita da sessantanove presenze e dieci gol con la nazionale ucraina, rappresenta un ulteriore elemento che ha catturato l’interesse delle dirigenze di Torino e Milano.

L’occasione di mercato

La valutazione attuale, intorno ai 2,5 milioni, suggerisce un’operazione sostenibile. La vera spinta, però, nasce dalla prospettiva di un colpo a parametro zero. In un periodo in cui la sostenibilità economica pesa sempre di più, un giocatore esperto e già adattato alla Serie A diventa una tentazione.

Malinovskyi resta concentrato sul Genoa, ma il fronte di mercato è già vivo. Inter e Juventus osservano e aspettano il momento giusto per muoversi.