Inter e Juve seguono Bernabè: il Parma fissa il prezzo

Una delle note positive della stagione del Parma è sicuramente Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo è stato decisivo nel match salvezza di oggi contro il Verona, terminato 2-1 per i crociati, firmando il gol del momentaneo 1-0 con un destro al volo da fuori area. Il classe 2001 è un tassello fondamentale all’interno dello scacchiere di Carlos Cuesta, ma le doti tecniche del giocatore hanno attirato l’interesse delle big del nostro calcio, Inter e Juve su tutte.

PARMA, BERNABÉ PUÓ ANDAR VIA: INTER E JUVE ALLA FINESTRA

Secondo quanto riportato dal QS, oltre all’infuocato match disputatosi ieri sera tra le due squadre, si potrebbe scatenare un derby d’Italia anche sul mercato: il contratto di Bernabé è in scadenza il 30 giugno 2027, e Inter e Juve vorrebbero approfittarne per provare a strappare un prezzo favorevole, ma il Parma non sembra intenzionato a fare sconti: la valutazione dei gialloblù infatti, si aggira intorno ai 25 milioni di euro e difficilmente faranno sconti per uno dei prezzi pregiati della rosa.

 

