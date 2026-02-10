Inter, Dumfries verso l’addio: Svensson idea concreta per l’estate

Inter, tra campo e programmazione

L’Inter è nel pieno della stagione e resta in corsa su tutti i fronti: Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Con i nerazzurri primi in classifica, la priorità è chiudere l’annata nel modo migliore, magari sollevando quel trofeo europeo sfuggito nella scorsa stagione. Parallelamente, però, la dirigenza guarda già all’estate, consapevole che la prossima annata porterà cambiamenti significativi nella rosa.

Dumfries possibile partente

Tra i nomi in bilico c’è quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, fermo da novembre per un problema alla caviglia, potrebbe lasciare Milano tra giugno e agosto dopo cinque stagioni in nerazzurro. Una valutazione che rientra in una strategia più ampia di rinnovamento e sostenibilità.

Svensson nel mirino di Ausilio

Secondo la Bild, l’Inter avrebbe già individuato un possibile sostituto. Si tratta di Daniel Svensson, classe 2002 svedese del Borussia Dortmund, profilo apprezzato da Piero Ausilio. Mancino naturale, Svensson nasce come esterno sinistro ma può adattarsi anche a destra, pur avendo giocato prevalentemente sulla corsia mancina in Bundesliga.

Costi e valutazioni tecniche

Il Borussia Dortmund valuta Svensson intorno ai 30 milioni di euro. Il contratto fino al 30 giugno 2029 pesa, ma l’ingaggio da 450.000 euro annui potrebbe favorire un trasferimento. Resta un dubbio tattico: investire una cifra così importante per un esterno a piede invertito non è una scelta scontata. In un anno e mezzo, però, Svensson ha convinto: 52 presenze, cinque gol e cinque assist. Numeri che tengono aperto il dialogo.