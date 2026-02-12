Inter, Dumfries vede il rientro: data fissata
Dumfries accelera verso il derby
L’Inter intravede il ritorno di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, fermato da un infortunio nelle scorse settimane, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, come riportato dal Corriere dello Sport. Un segnale concreto per Cristian Chivu, che attende rinforzi in una fase cruciale della stagione.
L’obiettivo è chiaro: avere Dumfries a disposizione per la sfida contro il Milan, appuntamento che può pesare nella corsa al vertice della Serie A. Il rientro è previsto per l’inizio di marzo. Non si forzeranno i tempi, ma il percorso di recupero procede secondo programma.
Chivu ritrova i titolari
Se per Dumfries servirà ancora qualche giorno, nell’immediato arrivano buone notizie dal centrocampo. Contro la Juventus torneranno arruolabili Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, pronti a riprendersi una maglia da titolare dopo le recenti assenze.
Due rientri che cambiano il volto dell’Inter, restituendo qualità e leadership in mezzo al campo. La gestione delle energie sarà determinante tra campionato e impegni europei, ma il gruppo sta ritrovando pedine fondamentali.
Verso un marzo decisivo
Il calendario propone snodi chiave. Con Barella e Calhanoglu subito disponibili e Dumfries vicino al rientro, l’Inter prepara un mese che può indirizzare la stagione.
La luce in fondo al tunnel ora si vede davvero. E per i nerazzurri non è un dettaglio.