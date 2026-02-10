Inter, Dumfries: “Tornerò tra qualche settimana, ma…”

foto © Stefano D’Offizi

INTER DUMFRIES – Intervistato dal portale olandese NOS, Denzel Dumfries ha parlato relativamente al suo rientro in campo. Il terzino è fermo da più di due mesi a causa di un infortunio.

INTER DUMFRIES – Così il terzino ex PSV Eindhoven, alla quinta stagione all’Inter, di cui è da tempo uno degli elementi più determinanti: “Sono davvero nelle ultimissime fasi, quindi spero di rientrare il prima possibile . Parliamo di qualche settimana, anche se non voglio fissare una data precisa. Mi alleno già in campo e con il pallone. Comincia davvero a mancarmi il calcio. Mondiali? Assolutamente sì, ci sarò. Per il Mondiale non mi preoccupo affatto“.

leggi anche: