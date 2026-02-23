Inter, Dumfries ok: Calhanoglu verso il forfait

Buone e meno buone notizie per l’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. L’allenamento odierno ha chiarito il quadro sulle condizioni di Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu, due pedine centrali nello scacchiere di Cristian Chivu.

Dumfries pienamente recuperato

Segnali incoraggianti arrivano da Dumfries. L’esterno olandese ha lavorato regolarmente con il gruppo, confermando i progressi già emersi nella seduta precedente. Il recupero è completo e il suo impiego contro il Bodo/Glimt non è in discussione.

La sua spinta sulla fascia destra sarà fondamentale in una gara che richiede intensità e ampiezza. L’Inter dovrà forzare i ritmi per cercare la rimonta europea, e la presenza dell’olandese rappresenta una garanzia in termini di corsa e profondità.

Calhanoglu verso il forfait

Situazione diversa per Calhanoglu. Il centrocampista turco ha svolto solo una parte dell’allenamento con i compagni, senza completare la seduta. Lo staff medico mantiene prudenza e, salvo sorprese dell’ultima ora, il regista nerazzurro non sarà a disposizione per la gara di Champions League.

L’obiettivo è recuperarlo pienamente per la prossima sfida di Serie A contro il Genoa. Una scelta di gestione, che punta a evitare rischi in un momento cruciale della stagione.

Per Chivu, dunque, un recupero prezioso e un’assenza pesante. Ora la parola passa al campo.