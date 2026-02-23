 Salta al contenuto
Inter FC Calcio News 24 / 7

Inter, Dumfries ok: Calhanoglu verso il forfait

Cristiano Abbruzzese
2 min
Inter Denzel Dumfries
Foto © Stefano D'Offizi

Buone e meno buone notizie per l’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. L’allenamento odierno ha chiarito il quadro sulle condizioni di Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu, due pedine centrali nello scacchiere di Cristian Chivu.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Dumfries pienamente recuperato

Segnali incoraggianti arrivano da Dumfries. L’esterno olandese ha lavorato regolarmente con il gruppo, confermando i progressi già emersi nella seduta precedente. Il recupero è completo e il suo impiego contro il Bodo/Glimt non è in discussione.

La sua spinta sulla fascia destra sarà fondamentale in una gara che richiede intensità e ampiezza. L’Inter dovrà forzare i ritmi per cercare la rimonta europea, e la presenza dell’olandese rappresenta una garanzia in termini di corsa e profondità.

Calhanoglu verso il forfait

Situazione diversa per Calhanoglu. Il centrocampista turco ha svolto solo una parte dell’allenamento con i compagni, senza completare la seduta. Lo staff medico mantiene prudenza e, salvo sorprese dell’ultima ora, il regista nerazzurro non sarà a disposizione per la gara di Champions League.

L’obiettivo è recuperarlo pienamente per la prossima sfida di Serie A contro il Genoa. Una scelta di gestione, che punta a evitare rischi in un momento cruciale della stagione.

Per Chivu, dunque, un recupero prezioso e un’assenza pesante. Ora la parola passa al campo.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria