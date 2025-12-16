Inter-Dumfries, aria d’addio nel 2026: cambio agente e mercato…

Il cambio agente accende il futuro di Dumfries

Il nuovo cambio di agente di Denzel Dumfries, passato da Jorge Mendes ad Ali Barat, non è un dettaglio formale ma un segnale preciso. È il terzo avvicendamento negli ultimi anni e rafforza l’idea di una separazione programmata tra il laterale olandese e l’Inter. Secondo Fabrizio Romano, il 2026 sarà l’anno chiave, con due finestre di mercato centrali nel percorso che porterà ai Mondiali USA-Messico-Canada.

Una separazione già immaginata

Già nell’estate scorsa, con l’ingresso nell’orbita Mendes, Dumfries si aspettava un addio ai colori nerazzurri. La clausola rescissoria aveva agitato l’ambiente, ma la cessione non si è concretizzata. Da qui la scelta di affidarsi ora ad Ali Barat, agente protagonista di operazioni di peso come il ritorno di Romelu Lukaku al Napoli, il trasferimento di Moises Caicedo al Chelsea e quello di Dean Huijsen al Real Madrid.

Clausola e tempistiche

Anche nell’estate 2026 resterà attiva la clausola da 25 milioni di euro, valida per tutto luglio. L’idea del giocatore è chiara: attrarre offerte in quella fascia, lasciando comunque margine di trattativa all’Inter. Nessuna fretta per gennaio, con il discorso destinato a riaprirsi seriamente a fine stagione.

Le mosse dell’Inter sugli esterni

Il club nerazzurro osserva il mercato. In cima alla lista c’è Marco Palestra, classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, oggi al Cagliari. Restano sullo sfondo profili come Norton-Cuffy e suggestioni estere che portano a Pedro Porro del Tottenham. Lo scenario è tracciato. L’addio non è imminente, ma sempre meno teorico.