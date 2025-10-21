Inter dominante a Bruxelles: 4-0 all’Union Saint-Gilloise
L’Inter cala il poker in Belgio
Prosegue senza ostacoli il cammino europeo dell’Inter: a Bruxelles, i nerazzurri travolgono 4-0 l’Union Saint-Gilloise e restano a punteggio pieno nella fase a gironi di Champions League. Nonostante un avvio complicato, con Yann Sommer decisivo su David e Rasmussen, la squadra di Cristian Chivu ha preso presto il controllo del match, trovando il vantaggio al 41’ con Denzel Dumfries, abile a ribadire in rete dopo una mischia in area.
Lautaro e Calhanoglu chiudono i conti
In pieno recupero del primo tempo, Lautaro Martínez ha raddoppiato con un destro sotto l’incrocio dopo essersi divorato poco prima il 2-0. Nella ripresa, al 53’, il tris porta la firma di Hakan Calhanoglu, glaciale dal dischetto dopo un tocco di mano di Mac Allister segnalato dal VAR.
Segnali forti in vista del Napoli
Il 4-0 riflette la superiorità dei nerazzurri, che avrebbero potuto dilagare ulteriormente se Pio Esposito non avesse fallito un gol a porta vuota prima di riscattarsi al 76’, firmando il suo primo centro in Champions League. Con questa vittoria, l’Inter raggiunge quota sette successi consecutivi tra tutte le competizioni e si avvicina alla qualificazione agli ottavi. Prestazione solida, turnover efficace e fiducia al massimo in vista del big match contro il Napoli.
