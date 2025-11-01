Inter, Diouf non convince: torna di moda Frendrup?

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 1 Novembre 2025 · Aggiornato il 1 Novembre 2025

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo per il proprio centrocampo. In estate, l’obiettivo principale è stato Manu Konè della Roma, ma il rifiuto dei giallorossi ha forzato la dirigenza nerazzurra a ripiegare su un profilo più economico, quale è Andy Diouf. Il francese però, arrivato dal Lens per 20 milioni più bonus, non è ritenuto pronto per il nostro campionato da mister Chivu che gli ha concesso solamente 26 minuti nelle sfide contro Torino e Cremonese.

INTER, OCCHI SU FRENDRUP PER IL CENTROCAMPO PER GENNAIO: LE ULTIME

Proprio per questa ragione, prende quota l’ipotesi di una cessione in prestito per garantire minutaggio al classe 2003 e il ds Ausilio sta valutando un centrocampista di gamba, bravo nel recupero palla e che possibilmente conosca già il nostro campionato. Il profilo che corrisponde all’identikit, secondo la Gazzetta dello Sport, è Marten Frendrup del Genoa.

Il danese è in Italia da ormai cinque stagioni ed ha collezionato 137 presenze con i rossoblù, condite da 7 reti e 6 assist. In questi anni ha dimostrato tanta corsa e grandi doti difensive, come testimonia la media di 5 palloni recuperati a partita e il primo posto nella speciale classifica della scorsa stagione riguardante i tackle vinti, ben 61. Per strappare il classe 2001 al Grifone servono circa 20 milioni di euro, cifra non proibitiva per i nerazzurri. Tuttavia, il prezzo potrebbe alzarsi qualora si inserisse la Roma di Gian Piero Gasperini, che voleva portare Frendrup con sé già ai tempi dell’Atalanta.

Come accennato precedentemente, l’indiziato numero uno a far spazio all’attuale numero 32 rossoblù è Andy Diouf, ma non solo. Sempre secondo quanto raccolto dalla Gazzetta infatti, anche Zielinski e Frattesi potrebbero lasciare Milano in caso arrivi una buona offerta. In special modo, l’ex Sassuolo ha manifestato più volte di voler maggior minutaggio, soprattutto in vista del Mondiale, sempre qualora l’Italia centrasse la qualificazione.

Oltre a “Inter, Diouf non convince: torna di moda Frendrup?” leggi anche: