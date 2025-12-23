Inter, difesa sotto esame: Muharemovic idea concreta per gennaio

L’Inter guarda al mercato di gennaio con attenzione crescente. I numeri parlano chiaro: miglior attacco del campionato, ma soltanto settima difesa in Serie A. Troppi errori, contratti in scadenza e un reparto che rischia di arrivare corto nella seconda metà della stagione. Ecco perché in Viale della Liberazione si studiano correttivi.

Il nodo De Vrij e il fattore tempo

Il futuro di Stefan De Vrij è uno dei punti chiave. L’olandese, in scadenza a giugno, ha trovato poco spazio: 8 presenze complessive, solo 3 in campionato e molte panchine. A 33 anni, con il Mondiale alle porte e il rischio di perdere posizioni nell’Olanda di Ronald Koeman, una riflessione sul suo futuro è inevitabile. Un’uscita a gennaio non è esclusa.

Muharemovic, profilo giovane e duttile

Se De Vrij dovesse partire, Giuseppe Marotta è pronto a bussare alla porta del Sassuolo. Tarik Muharemovic piace per due motivi precisi: può giocare da centrale e da braccetto sinistro, alternativa credibile a Alessandro Bastoni, e ha appena 22 anni. Cresciuto in Austria, arrivato in Italia nel 2021 dalla Juventus, il bosniaco ha contratto fino al 2031, con i bianconeri che vantano una percentuale sulla futura rivendita.

Una difesa da rinnovare

Lo scenario non riguarda solo gennaio. A giugno scadranno anche i contratti di Francesco Acerbi, oggi infortunato, mentre Yann Bisseck alterna buone prove a errori pesanti. Bastoni ha mostrato qualche incertezza recente, Manuel Akanji convince ma servirebbero circa 15 milioni per riscattarlo.

Muharemovic è un’idea concreta solo in caso di addio immediato di De Vrij, ma resta un nome cerchiato in rosso per l’estate. Perché l’Inter dovrà rifondare la difesa. E il tempo, ormai, corre.