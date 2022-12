Il futuro all’Inter di Stefan De Vrij non è mai stato così incerto. Il difensore olandese, per rendimento, non è più quello di qualche anno fa, ed il contratto in scadenza a Giugno pongono sia il club che l’ex Lazio di fronte ad un bivio: rinnovare oppure attendere la scadenza del contratto e dirsi addio a fine stagione.

INTER, DE VRIJ PIACE IN MLS: A GENNAIO LA DECISIONE SUL FUTURO

Secondo quanto riportato da MLS Transfers, il futuro di De Vrij potrebbe essere proprio nel campionato americano, dove diverse squadre sono pronte a mettere sul piatto un contratto importante al giocatore. Le parti valuteranno in queste settimane e la sensazione è che durante il mese di Gennaio si arriverà ad una decisione definitiva.

