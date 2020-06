Inter de Vrij: “Eriksen sarà decisivo, Lukaku sta benissimo a Milano” INTER DE VRIJ – Intervistato dalla piattaforma televisiva “DAZN“, Stefan de Vrij, pilastro della difesa dell’Inter, parla di alcuni suoi compagni di squadra. Il giocatore olandese è alla sua seconda stagione nel club di Steven Zhang. E assieme a Skriniar e Bastoni compone un ottimo trio difensivo. Inoltre, anche dal punto di vista realizzativo il difensore è decisivo, vedi i gol nei derby di marzo 2019 e dello scorso febbraio, con entrambe le reti segnate di testa. de Vrij è in Italia dall’estate 2014, a seguito di un ottimo mondiale in Brasile disputato con la sua Olanda. Così l’ex Lazio: “Eriksen sarà decisivo. Sta abituandosi al gioco, impara l’italiano, in allenamento si vede che è fortissimo: presto vedremo anche in campo le sue grandi qualità“. INTER DE VRIJ – Prosegue: “Lukaku? A Milano sta benissimo, si sente a casa sua. È sempre allegro, oltre a essere fortissimo fisicamente: cerca di aiutare la squadra, ha grande velocità e segna tante reti. In campo, quando è possibile, lo cerco. Ma tutti in questo gruppo, compreso lui, possiamo migliorare“. Poi sulla doppia sfida di campionato persa contro la Juve: “All’andata potevamo far meglio, tante occasioni avremmo potuto sfruttarle in modo migliore. Non lo abbiamo fatto e lo abbiamo pagato Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

