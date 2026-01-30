Scossa Inter sul mercato: Curtis Jones se Frattesi saluta

Il mercato dell’Inter entra in una fase cruciale e si accende sull’asse Liverpool-Nottingham. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno intensificato i contatti per Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, profilo individuato come possibile rinforzo in caso di uscita di Davide Frattesi. Un’operazione strettamente collegata: l’arrivo dell’inglese aprirebbe infatti le porte alla partenza dell’ex Sassuolo, destinazione Forest. Uno quadro in costante evoluzione, che potrebbe ridisegnare il centrocampo nerazzurro.

Jones ha detto sì: formula e attesa del via libera del Liverpool

Il primo passo, per l’Inter, è già stato compiuto. Curtis Jones ha dato il proprio ok al trasferimento in nerazzurro, accettando sia la destinazione Serie A sia la proposta economica del club milanese. L’operazione è impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe al Biscione di inserire un profilo di caratura internazionale senza appesantire immediatamente il bilancio.

Resta però da convincere il Liverpool, che non ha ancora sciolto le riserve sulla cessione di un giocatore comunque ampiamente inserito nelle rotazioni. In stagione Jones ha collezionato 29 presenze complessive, tra le quali figura anche quella in Champions League sul prato di San Siro, proprio contro l’Inter. Cresciuto nel vivaio dei Reds, ha esordito in prima squadra nel 2019, il classe 2001 vanta oltre 200 presenze con il club inglese ed è considerato un centrocampista moderno, capace di unire dinamismo e affidabilità ad un’ottima tecnica e inserimenti pericolosi. Proprio queste caratteristiche hanno convinto il club meneghino, che lo vede come un profilo compatibile con il proprio sistema e pronto a integrarsi rapidamente.

Frattesi verso l’Inghilterra: incastro decisivo

La trattativa per Jones è indissolubilmente legata al futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, poco impiegato da Cristian Chivu nella prima parte di stagione, è finito nel mirino del Nottingham Forest, con cui l’Inter ha già raggiunto un principio di accordo. L’operazione prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che consentirebbe, eventualmente, di monetizzare in estate la cessione dell’ex Sassuolo, ormai esubero del folto centrocampo interista.

Prima di dare il via libera, però, l’Inter vuole tutelarsi individuando un sostituto all’altezza: da qui l’accelerata su Jones. Il centrocampo nerazzurro potrebbe così cambiare volto, passando da un profilo più verticale come 26enne romano a uno più associativo e tecnico come l’inglese di origini nigeriane. Tutto si deciderà nelle prossime ore: se i Reds apriranno alla formula proposta, la reazione a catena potrà innescarsi. In caso contrario, in Viale della Liberazione dovranno decidere se rinviare l’uscita di Frattesi o valutare alternative, in questo rush finale di mercato che si preannuncia intenso.