Inter, cose turche per Luis Henrique: c’è il pressing del Besiktas

L’esperienza in maglia nerazzurra di Luis Henrique sembra essere già destinata a terminare. Il brasiliano, fin qui, è stato un vero e proprio oggetto misterioso: arrivato nel corso del mercato estivo dal Marsiglia per oltre 23 milioni di euro, non ha mai ottenuto lo spazio che cercava e, quando mister Chivu gli ha dato delle chance, non le ha mai sfruttate. Emblematico quanto accaduto nella gara di venerdì contro il Pisa: il laterale destro, sceso in campo da titolare, ha fornito l’ennesima prestazione sottotono e l’allenatore romeno ha deciso di sostituirlo al minuto 34 del primo tempo per scelta tecnica.

INTER, IL BESIKTAS FA SUL SERIO PER LUIS HENRIQUE

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe una trattativa in corso per la cessione di Luis Henrique tra l’Inter il i turchi del Besiktas, fortemente interessati a rinforzare l’out di destra. L’intenzione dei bianconeri è quella di assicurarsi il brasiliano con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

La trattativa non è ancora alle battute finali, anzi, ma la sensazione è che a breve si può entrare nel vivo. L’Inter, intanto, si guarda intorno per trovare il sostituto e il primo nome sarebbe una suggestione molto nostalgica: si tratta di Ivan Perisic, oggi al PSV, che nella gara di ieri contro il Nac Breda è entrato in campo solamente nel secondo tempo, a dimostrazione che l’interesse nerazzurro è reale.

