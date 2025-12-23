Inter, corsa alla fascia destra: Bellanova torna un’idea concreta

L’Inter accelera sul mercato per sistemare la corsia di destra. L’assenza prolungata di Denzel Dumfries, fermo almeno fino a febbraio, ha aperto una necessità immediata che la dirigenza nerazzurra intende colmare già nella finestra invernale.

Emergenza sulla destra e casting aperto

Il reparto esterni è uno snodo cruciale nel sistema dell’Inter, e l’indisponibilità di Dumfries impone una soluzione affidabile e pronta. L’area mercato monitora diversi profili giovani e di prospettiva come Brooke Norton-Cuffy, Valincic e Touré del Pisa, ma la sensazione è che serva anche esperienza immediata.

Riecco Bellanova: un profilo già conosciuto

Nelle ultime ore è tornato con forza il nome di Raoul Bellanova, già all’Inter nella stagione 2022/2023 e oggi sotto contratto con l’Atalanta. Un profilo che a Viale della Liberazione conoscono bene, per caratteristiche e adattabilità al contesto tattico nerazzurro.

Atalanta ricca di esterni, spiraglio aperto

In casa Atalanta, Bellanova è considerato un elemento importante ma non intoccabile. L’abbondanza sugli esterni con Davide Zappacosta, Nicola Zalewski, Mitchel Bakker, Bernasconi e Yunus Musah offre margini di manovra. Inoltre, in estate è atteso il rientro di Marco Palestra, destinato a un ruolo da titolare nei piani futuri.

Gennaio come finestra decisiva

Questo intreccio potrebbe favorire una cessione già a gennaio. L’Inter valuta con attenzione: Bellanova garantirebbe spinta, corsa e conoscenza dell’ambiente, qualità preziose in una fase delicata della stagione.