INTER CORREA ORSOLINI – Nonostante l’importante investimento da oltre 30 milioni per strapparlo alla Lazio due estati fa, l’avventura all’Inter di Joaquin Correa conta più ombre che luci. Il Tucu non è mai riuscito a convincere del tutto società e tifosi, motivo per cui per i nerazzurri sarà un giocatore da mettere sul mercato nella prossima estate.

INTER, CORREA VERSO L’ADDIO: SPUNTA L’IDEA ORSOLINI

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, Correa ha mercato soprattutto all’estero, dove piace molto al West Ham. In caso di addio dell’argentino, l’Inter si troverebbe così costretta a muoversi sul mercato per completare il reparto offensivo. L’ultima idea di Marotta e Ausilio porta al nome di Riccardo Orsolini.

Dall’arrivo di Thiago Motta, l’attaccante classe ’97 è diventato uno dei trascinatori del Bologna, segnando, peraltro, il gol vittoria proprio contro l’Inter. Orsolini è legato ai rossoblu fino al 2024, ma il club emiliano vorrebbe estendere almeno fino al 2026, col giocatore che arriverebbe a percepire 1,6 milioni di euro. Cifra ovviamente inferiore a quello che potrebbe mettere sul piatto l’Inter, che nei prossimi mesi potrebbe concretamente tentare un affondo sul giocatore.

