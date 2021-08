Inter-Correa, parla Lotito: “Pagare moneta, vedere cammello. Inzaghi? Non ho visto la partita”

La Lazio ha iniziato bene la propria stagione con la vittoria per 3-1 sull’Empoli. La squadra di Maurizio Sarri vuole ambire a un posto in Europa ed è fiducioso il presidente Claudio Lotito, che ha rilasciato un’intervista a Rai 2. Il numero uno biancoceleste ha parlato anche di mercato.

TRATTATIVA INTER-CORREA, PARLA LOTITO

In particolare, queste le sue parole, riportate da calciomercato.com:

“Lavoreremo fino alla fine per attrezzare la squadra e mettere il mister nelle migliori condizioni. Sono abituato a non parlare ma a fare i fatti. Io sono in silenzio, svolgo con molta responsabilità il mio ruolo facendomi carico di quelle che possono essere le esigenze di squadra e staff. Ho preso degli impegni e sono abituato a rispettarli”.

Su Pedro, ultimo acquisto:

“Ci vuole buon senso. Ogni forma di discriminazione, anche da parte dei club, va combattuta. Pedro non era impiegato e per noi era idoneo alla squadra, quindi abbiamo fatto un acquisto che ritengo giusto. Non le nascondo che ho ricevuto telefonate di sedicenti tifosi e minacce, ma sono abituato. Sarri l’ha ritenuto utile, io l’ho messo nelle condizioni di acquisirlo”.

Sulle cessioni:

“La squadra va anche snellita, non abbiamo due squadre ma tre. Per ora abbiamo dimostrato di poter comprare senza vendere nessuno”.

Poi, su Correa e la possibile trattativa con l’Inter:

“Non faccio il mercato per via televisiva, si fa quando arriva una richiesta concreta e adeguata. Se la riterremo congrua, andremo avanti, altrimenti non gli daremo seguito. La regola di vita è pagare moneta, vedere cammello. Anche perché a noi non ce li regalano i giocatori”.

Infine, sul suo ex allenatore Simone Inzaghi:

“Sono sincero, l’Inter non l’ho vista. Mi è stato riferito che c’è stata una partenza dell’avversaria non all’insegna della grande competitività nell’approccio. Non posso esprimere giudizi. I litigi con Inzaghi? Sono momenti che fanno parte del passato. Forse non ho seminato bene”.

