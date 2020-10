Inter, Conte: “Parma gara dura, assenze importanti ma dobbiamo fare bene, ho fiducia” INTER CONTE PARMA – Antonio Conte, mister dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara di campionato contro il Parma. Queste le sue parole, partendo dall’assenza di Lukaku: “E’ un giocatore importante per noi, si aggiunge all’assenza di Sanchez. Stiamo monitorando la situazione, cerando di agire per il meglio del calciatore e dell’Inter. Dispiace, in questo periodo ne avremo avuto bisogno. Stiamo recuperando dei giocatori dal virus ma ho grande fiducia nei calciatori a disposizione. Possiamo fare bene e dobbiamo fare bene a prescindere. Pinamonti? Bisogna avere pazienza, fare esperienza e poi assumersi la responsabilità nelle scelte: forzare determinate situazioni può portare a situazioni negative al calciatore stesso e alla squadra“. Su Young e altri singoli: “Siamo stati bravi con lo staff a gestire la situazione di emergenza, cercando di mantenerli da casa allenati. Perisic ha giocato tutte le partite e aveva bisogno di riposare, è un calciatore che può giocare da attaccante come fatto in Nazionale e può essere alternativa nel duo d’attacco; Gagliardini sta bene, il centrocampo è stato colpito oltre all’attacco dopo la sosta per la Nazionale. Vidal? Ha raggiunto una maturazione importante, grandissime esperienze e quando lo ha avuto io era molto più offensivo. Brozovic? Sono soddisfatto di tutti i calciatori, di quello che stanno dando e l’hanno fatto in un momento dove non c’erano alternative. Lui sa che ha margini di miglioramento ma sono contento per attitudine e impegno di tutti, nessuno escluso, c’è grande disponibilità anche nella fatica“. Sul Parma: “Grandissimo rispetto del Parma, dell’allenatore e dei giocatori. Gervinho? Contento di chi ho, parlo dei miei e penso ad affrontare una partita dura contro il Parma“. Qui, il video della conferenza pubblicato dai canali ufficiali nerazzurri: OLTRE A “INTER-PARMA, CONTE…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: Covid Lazio, uomini contati: sfida con il Torino a rischio Napoli, Koulibaly: “Mister conta su di me, lavoro per tornare al mio livello. Futuro? Sono tranquillo” Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

