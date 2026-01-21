Inter, contatti per il Dibu Martinez: è il favorito per il dopo Sommer

L’Inter guarda al futuro della porta e punta in alto: i nerazzurri hanno avviato contatti esplorativi con l’entourage di Emiliano “Dibu” Martinez, portiere dell’Aston Villa e campione del mondo con l’Argentina. L’argentino è in cima alla lista dei possibili successori di Yann Sommer, il cui contratto in scadenza a giugno non verrà probabilmente rinnovato.

Il profilo del possibile erede

Martinez, 33 anni, rappresenta il profilo di esperienza e affidabilità che la dirigenza nerazzurra sta cercando per garantire stabilità alla difesa. La sua personalità carismatica e il palmarès internazionale lo rendono un obiettivo ambizioso per il primo colpo di respiro dell’era Oaktree. Il suo cartellino è stimato intorno ai 16 milioni di euro.

Lo scoglio economico da superare

L’ostacolo principale per concretizzare l’operazione è di natura finanziaria. Martinez percepisce uno stipendio netto di oltre 5 milioni di euro a stagione; l’Inter, per mantenere una struttura salariale sostenibile, non intende raggiungere tali cifre e conta su un gesto del giocatore, pronto a una riduzione dell’ingaggio per tornare in Serie A.

Una trattativa da seguire

Al momento non esiste una trattativa avanzata, ma solo sondaggi. Le parti valuteranno la fattibilità dell’affare nelle prossime settimane, in vista di un’eventuale mossa estiva. Intanto, il club milanese continua a monitorare anche altri profili per il ruolo.