Inter-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv oggi
SCELTE DI CASA INTER
L’Inter si presenta al confronto con il Como con alcune novità di formazione. Sulla corsia destra resta indisponibile Dumfries e il favorito per una maglia da titolare è Diouf, chiamato a spingere con continuità. In difesa, Acerbi è in ballottaggio con Bisseck per il ruolo di centrale nel terzetto arretrato. In mezzo al campo può rivedersi dal primo minuto Mkhitaryan, recuperato dopo i recenti acciacchi. Davanti, il peso dell’attacco sarà affidato alla coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, chiamati a garantire profondità e cinismo sotto porta.
LE MOSSE DEL COMO
Nel Como, Fabregas recupera Diao, che torna a insidiare la titolarità di Jesus Rodriguez sulla fascia sinistra offensiva. In avanti dovrebbe essere confermato Douvikas, galvanizzato dalla rete segnata contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato. In mediana, Da Cunha parte in vantaggio nel ballottaggio con Caqueret, mentre in difesa Smolcic è pronto a presidiare la corsia destra.
LE PROBABILI FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata.
DOVE VEDERLA IN TV
La sfida tra Inter e Como sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Calcio d’inizio fissato alle ore 18. Il match sarà visibile tramite app su smart TV, su Sky Q e attraverso il canale DAZN disponibile sulla piattaforma satellitare.
