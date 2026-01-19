Inter, colpo Jakirovic: preso il gioiello croato della Dinamo

L’Inter continua a investire sul futuro e ha messo a segno un altro colpo nel mercato dei giovani talenti. Come confermato da Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno infatti trovato l’accordo con la Dinamo Zagabria per l’acquisto del difensore croato Leon Jakirovic, classe 2008.

I dettagli dell’operazione

L’affare, portato a termine dopo un pressing delle ultime ore, ha un valore base di 2,5 milioni di euro, più 2 milioni di bonus legati al raggiungimento di obiettivi sportivi. L’accordo prevede anche una percentuale sulla futura rivendita a favore della società croata. Jakirovic sarà in Italia già questa settimana per sostenere le visite mediche, ultimo step prima della firma del contratto.

Il profilo del giovane talento

Considerato in patria un potenziale fuoriclasse, Leon Jakirovic è un difensore centrale di grande prospettiva. Nonostante la giovane età, nella stagione appena conclusa ha già compiuto un salto di qualità, passando dall’Under-17 all’Under-19 della Dinamo. Si è messo in particolare evidenza nella UEFA Youth League, torneo in cui ha realizzato una doppietta contro il Barcellona, dimostrando doti fisiche e tecniche non comuni per la sua età.

La strategia nerazzurra e la concorrenza battuta

Questa operazione rientra nella precisa strategia dell’Inter di individuare e acquisire i migliori giovani talenti internazionali. Per assicurarsi Jakirovic, la dirigenza nerazzurra ha dovuto superare la concorrenza del Red Bull Salisburgo, club noto per il brillante lavoro di scouting. Un rapporto consolidato con gli agenti del giocatore, gli stessi di Luka Sucic, ha fatto la differenza.