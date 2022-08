INTER CHALOBAH – In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi il tanto atteso difensore al posto di Ranocchia, necessario per completare la rosa. Il favorito è Acerbi, nome che piace ad Inzaghi, ma che non fa elettrizzare particolarmente la piazza. Anche per questo l’Inter vorrebbe fare un tentativo anche per Trevoh Chalobah del Chelsea.

INTER, CHALOBAH PUO’ ARRIVARE SOLO IN CASO DI APERTURA AL PRESTITO

Il giocatore è in uscita dai blues, visto il suo scarso impiego. Come riporta “Il Corriere della Sera“, l’asse Milano-Londra, dopo Lukaku, potrebbe scaldarsi nuovamente solo nel caso in cui il Chelsea dovesse aprire al prestito. Per questo i nerazzurri vorrebbero aspettare di chiudere con la Lazio per Acerbi, proprio per capire se ci siano i margini per far arrivare Chalobah, seguito anche dalla Roma.

