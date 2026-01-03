Inter, Carboni torna in Argentina: prestito al Racing Avellaneda

Una scelta condivisa

L’Inter ha definito la strategia per il futuro di Valentin Carboni. Il talento argentino è pronto a tornare nel suo Paese per ritrovare continuità e centralità. Dopo la parentesi poco fortunata al Genoa, con spazio ridotto e poche occasioni reali, le parti hanno deciso di cambiare rotta in modo netto e ragionato.

La pista Racing prende forma

I giorni sono decisivi per il passaggio al Racing Avellaneda, club guidato da Diego Milito. L’operazione si svilupperà con la formula del prestito, soluzione ritenuta ideale dall’Inter per permettere al giocatore di accumulare minuti, fiducia e responsabilità in un contesto competitivo ma familiare.

Un percorso rallentato

Il ritorno in Argentina arriva dopo una fase complessa della carriera di Carboni. Dopo l’ottima stagione al Marsiglia, un grave infortunio ha frenato la sua crescita proprio nel momento più delicato. Nonostante questo, il suo talento non è mai stato messo in discussione. In Serie A ha collezionato 48 presenze, numeri che avevano convinto anche il ct Scaloni a convocarlo con la Nazionale argentina.

Il piano dell’Inter

L’Inter considera Valentin Carboni un patrimonio tecnico da valorizzare, non da disperdere. L’esperienza al Racing Avellaneda servirà a ricostruire ritmo e sicurezza. L’obiettivo è chiaro: riportarlo in Serie A con un bagaglio più solido e una maturità diversa, pronto a giocarsi le sue carte in nerazzurro.