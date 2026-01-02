Inter, Cancelo più vicino: l’Al-Hilal apre e ora decide il giocatore

L’asse tra Inter e Arabia Saudita si scalda sul serio: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Al-Hilal avrebbe accettato le condizioni proposte dal club nerazzurro per Joao Cancelo, aprendo concretamente alla possibilità di contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore.

Contatti avviati e uscita imminente

Come confermato anche da Fabrizio Romano, nelle ultime 24 ore l’Inter è entrata in contatto diretto con l’entourage di Joao Cancelo. Il laterale portoghese è ormai fuori dal progetto dell’Al-Hilal e lascerà con certezza l’Arabia Saudita già in questa sessione di gennaio. La volontà del giocatore è chiara: tornare subito in Europa e rimettersi al centro di un calcio competitivo.

Nodo ingaggio e formule sul tavolo

Il vero ostacolo resta lo stipendio, pari a 15,2 milioni di euro annui. Il trasferimento potrebbe avvenire anche a costo zero per il cartellino, con l’Al-Hilal disposto a farsi carico di una parte dell’ingaggio. L’Inter avrebbe proposto di versare circa 4 milioni di euro per i prossimi sei mesi, lasciando al club saudita la quota restante.

Ipotesi acquisto e decisione finale

Sul tavolo c’è anche una seconda strada: l’acquisto di Cancelo per pochi milioni, con contratto fino a giugno 2026 e ingaggio spalmato fino al 2028. Una soluzione più strutturata, che garantirebbe stabilità tecnica e finanziaria.