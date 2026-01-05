Inter, Cancelo nel mirino: Marotta conferma, sfida al Barcellona

L’Inter è uscita allo scoperto e lo ha fatto senza giri di parole. Joao Cancelo è un nome concreto per il mercato di gennaio, una possibilità nata dall’emergenza sulla corsia destra dopo l’infortunio di Denzel Dumfries e le assenze di Matteo Darmian. In questo contesto, il solo Luis Henrique non basta e il club nerazzurro valuta un innesto immediato.

Marotta conferma l’interesse

Nel pre partita di Inter-Bologna, il presidente Beppe Marotta ha chiarito la posizione del club. L’Inter sta monitorando opportunità compatibili con il livello richiesto e Joao Cancelo rientra perfettamente nel profilo. La trattativa è in fase interlocutoria, ma l’interesse è reale e dichiarato.

La concorrenza del Barcellona

Il nodo principale è la volontà del giocatore. Cancelo, in uscita dall’Al Hilal allenato da Simone Inzaghi, aspetta una mossa del Barcellona. Secondo Fabrizio Romano, il portoghese ha fissato una sorta di scadenza: se entro l’inizio della settimana i blaugrana non affonderanno, l’Inter potrà accelerare.

Nodo economico e formula

L’operazione resta complessa. Joao Cancelo percepisce circa 15 milioni a stagione e fino a giugno restano da coprire 7,5 milioni. Il prestito è la formula preferita, magari con il supporto dell’Al Hilal.

Scenari alternativi

Per facilitare l’intesa, l’Inter ha aperto anche a un dialogo su Francesco Acerbi o Stefan de Vrij, entrambi in scadenza. Una mossa legata esclusivamente all’affare Cancelo.

Ora la palla passa al Barcellona. L’Inter osserva, pronta a colpire.