L’Inter è alla ricerca di un nome per la fascia destra visto la situazione complicata a livello numerico: Dumfries infatti, il titolare inamovibile, è alle prese con un infortunio più grave del previsto e la data del rientro non è ancora nota. Anche Darmian è alle prese con un problema fisico e Luis Henrique non ha convinto affatto né Chivu, né la società.

Un rinforzo sull’out di destra sembra dunque necessario e, da qualche giorno, l’Inter ha messo nel mirino una vecchia conoscenza, Joao Cancelo, oggi in forza all’Al Hilal.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

INTER, TROVATA L’INTESA VERBALE CON L’AL HILAL PER CANCELO, MA MANCA IL “SI” DEL GIOCATORE

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri avrebbero trovato già l’accordo con il club saudita per il ritorno del laterale lusitano e nella trattativa è inclusa la cessione di uno tra De Vrij e Acerbi, pronti a riabbracciare Simone Inzaghi.

Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa: sebbene l’Al Hilal abbia dato piena disponibilità per far partire Cancelo, il portoghese non ha ancora accettato la destinazione: la priorità del classe ’94 sarebbe infatti il Barcellona. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’idea del giocatore è quella di aspettare i blaugrana, ma non in eterno: Cancelo aspetterà il club catalano per i prossimi giorni e, qualora non ottenesse l’apertura al trasferimento, accetterebbe l’offerta dell’Inter.

Oltre a “Inter-Cancelo: c’è l’accordo con l’Al Hilal, cosa manca per chiudere” leggi anche: